[17/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم مدير عام مطار الحديدة الدولي خالد محمد الكحلاني الذي انتقل إلى جوار ربه إثر مرض عضال عن عمر ناهز 55 عاما.
واعتبر بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه رحيل الكحلاني خسارة للمحافظة باعتباره أحد القيادات الإدارية البارزة و كان يتمتع بالخبرة والمهنية في مجال عمله.
وأعرب البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبـأ