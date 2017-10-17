محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الدورات التدريبية في الفنون الإذاعية و المهارات الصحفية بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء الدورات التدريبية التنشيطية في مجال الفنون الإذاعية والمهارات الصحفية التي نظمها معهد التدريب والتأهيل الإعلامي بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات.



هدفت الدورات على مدى عشرة أيام إلى تعزيز مهارات المشاركين وتعريفهم بالأساليب الحديثة للفنون الصحفية والإذاعية .



و في الاختتام أوضح وكيل وزارة الإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون أحمد ناصر الحماطي أهمية مثل هذه الدورات في تنمية قدرات الإعلاميين والصحفيين في مختلف وسائل الإعلام ، مشيداً بدور صندوق تنمية المهارات وجهوده الدؤوبة في تأهيل الكوادر الإعلامية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن جراء العدوان الغاشم الذي استهدف كل مقومات الحياة .



من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندق تنمية المهارات عبدالعزيز الحاج حرص واهتمام الصندوق بتنمية قدرات الإعلاميين وتأهيلهم في مختلف المجالات والفنون الصحفية والإعلامية .



فيما أوضح نائب عميد معهد التدريب والتأهيل الإعلامي محمد المؤيد أن المتدربين البالغ عددهم 56 متدرباً من مختلف الوسائل الإعلامية ،تلقوا عديد من أساليب فنون التحرير الصحفي والإذاعي والتلفزيوني بطرق حديثة وذات طابع مهني .



كما ألقيت كلمتين عن المتدربين والمدربين أشادتا بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام في تطوير مهارات الإعلاميين .



وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين .

سبـأ [17/أكتوبر/2017]سبـأ