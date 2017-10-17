[17/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أكدت اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوضاع المغتربين العائدين من السعودية في إجتماعها اليوم برئاسة وزير شئون المغتربين محمد المشجري ضرورة تنفيذ الخطط والتوصيات لمعالجة أوضاع المغتربين والصعوبات التي يتعرضون لها في بلدان الاغتراب وخاصة السعودية.
واستنكر الإجتماع الذي حضره مندوبي ١٣ جهة حكومية، الإجراءات التعسفية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المغتربون فضلا عن فرض الرسوم عليهم والتي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية والمعاهدات اليمنية - السعودية الخاصة بالعمالة اليمنية.
ودعا الاجتماع المؤسسات الإعلامية إلى التعاون لإبراز معاناة اليمنيين في الخارج وما يتعرضون له من صعوبات في بلدان الاغتراب.
سبـأ