محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة إب يتفقد العمل بمشروع جسر المشاة في جبلة إب -سبأ:

تفقد وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل اليوم سير العمل بمشروع جسر المشاه الممتد بين حارة النادرة ومدينة جبلة القديمة.



وإستمع الوكيل المتوكل من مدير عام مديرية جبلة محمد المريسي والجهات المنفذة إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع وفترة الإنجاز التي ستستمر 45 يوما .. مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 20 مليون ريال بتمويل من فاعلي خير يتكون من أعمال خرسانية حديدية تم إنجازها.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية الجاري العمل فيها حاليا تتضمن تركيب جسر المشاة الحديدي الخاص بعبور المواطنين البالغ طوله 20 متر وبعرض 3 أمتار.



وأشاد الوكيل المتوكل بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية .. مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ تلك المشاريع التي تخدم المصلحة العامة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



رافقه خلال الزيارة مدير مستشفى جبلة العام عميد كلية الطب بالمحافظة الدكتور عبد الله المطري.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ