[17/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
أكد أبناء عزلتي بني محرم والروس بمديرية ريف إب أن جبهة التعليم تعد من أهم جبهات المواجهة ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .
وأشار أبناء العزلتين خلال وقفة حاشدة نفذوها ضمن حملة " ثبات وانتصار " إلى ضرورة استمرار العملية التعليمية والحرص على مستقبل الأجبال القادمة ، مؤكدين أهمية العمل على صرف مرتبات المعلمين ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية .
وأكد بيان صادر عن الوقفة ثبات وصمود أبناء العزلتين في مواجهة العدوان الغاشم الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني ، داعياً إلى رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .
سبأ