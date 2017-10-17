محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي يلتقي منسقة قسم الحماية بلجنة الصليب الأحمر صنعاء -سبأ:

التقى رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي بوزارة الدفاع اللواء علي الكحلاني اليوم بصنعاء منسقة قسم الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر جيزيلا هيراناردر ونائب رئيس بعثة الصليب الأحمر باليمن كارلوس مومرازاني.



ناقش اللقاء الجهود الإنسانية التي تبذلها البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في الجوانب الإنسانية والآليات الكفيلة بتعزيز جوانب التنسيق بين وزارة الدفاع وبعثة الصليب الأحمر في مختلف الجوانب ومنها مجال الخدمات الطبية.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق في مجال توفير الحماية اللازمة للمدنيين والأسرى، بالإضافة إلى آليات التنسيق لزيارات موظفي البعثة إلى مختلف المحافظات لتقديم مهام إنسانية ومنها زيارات الأسرى وتنسيق لقاءات للأسرى مع أسرهم وغيرها من المهام الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني.



وأشاد اللواء الكحلاني بالجهود الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثتها في اليمن والتي تعد محل تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا .



وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ستقدم الدعم والتسهيلات لموظفي البعثة للقيام بمهامها الإنسانية .. لافتا إلى أنه سيتم التنسيق لزيارة منسقة الحماية باللجنة إلى مستشفى العرضي .



فيما أكدت منسقة الحماية بلجنة الصليب الأحمر أن البعثة ستقدم الدعم في مجال الأدوية وكذا تقديم الخبرات اللازمة في مجال حماية المدنيين والتعرف على هوية الجثث المجهولة.



حضر اللقاء مدير دائرة الخدمات الطبية العميد حسين صالح نائب مدير الخدمات الطبية العسكرية عبد الرحمن الدمشقي ومدير مستشفى العرضي إبراهيم السراجي.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ