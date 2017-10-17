[17/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
دشن وكيلا محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل وحارث المليكي اليوم بمستشفى الأمومة والطفولة بإب المخيم الطبي المجاني بسمة أمل لجراحة الشفاه الأرنبية وسقف الحلق، تنفذه مؤسسة المحسنين التنموية الخيرية.
يستهدف المخيم في ستة أشهر إجراء أكثر من ثلاثمائة عملية مجانية للشفاة الأرنبية وسقف الحلق للحالات المسجلة من مختلف المحافظات.
وفي التدشين أشار وكيل المحافظة أشرف المتوكل إلى أهمية هذه المشاريع الطبية الخيرية لرسم البسمة على وجوه الحالات المستهدفة وخاصة فئة الأطفال .
وأبدى إستعداد قيادة السلطة المحلية تقديم التسهيلات لإنجاح المخيم بما يسهم في تخفيف معاناة الحالات المصابة جراء تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة العدوان والحصار.. مشيدا بالجهود الشعبية والرسمية في تقديم خدمات طبية للمجتمع.
وألقيت أشار مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالملك الصنعاني وممثل جمعية المحسنين التنموية الخيرية صدام القبلاني ومدير مستشفى الأمومة والطفولة الدكتور نعمان العودي إلى أهمية تنفيذ المخيم لمساعدة اﻷسر الفقيرة على إعادة دمج أطفالهم المصابين في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز الحالات النفسية نتيجة إصاباتهم بالشفاة الأرنبية.
حضر التدشين نائب مدير مكتب الصحة دكتور عمار المتوكل ورئيس نقابة الاطباء الدكتور عبدالغني غابشة وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.
سبأ