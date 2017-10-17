[17/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
بدأت بمديرية بني حشيش بصنعاء اليوم المرحلة الثالثة من تدريب المعلمين بالمدارس وبرنامج الدعم النفسي الإجتماعي في حالات الطوارئ، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسيف.
تستهدف المرحلة في خمسة أيام إكساب 180 متدربا ومتدربة من مدارس الزهراء والوفاق وأسماء وسمية و7 يوليو، معارف حول طرق الدعم النفسي للطلاب أثناء التدريس.
وأكد مدير مكتب التربية بمديرية بني حشيش محمد سعيد خميس أن المرحلة الثالثة لتدريب المعلمين بالمدارس يهدف لرفع معنويات الطلاب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان .
سبأ