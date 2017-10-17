رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الروسية شارابوفا تودّع بطولة كأس الكرملين للتنس مبكرا موسكو- سبأ:

ودعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا، منافسات بطولة كأس الكرملين للتنس المقامة في موسكو، مبكرا، إثر خسارتها في الدور الأول،اليوم أمام السلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا، بمجموعتين نظيفتين.



وبدت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، والمتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، مرهقة، ولم تستعرض مستواها المعهود، وخسرت المجموعة الأولى بواقع (6-7)، بعد اللجوء لشوط كسر التعادل، والثانية بنتيجة (6-4)، لتودع بذلك النجمة الروسية البطولة مبكرا.



تجدر الإشارة إلى أن شارابوفا، أحرزت الأحد الماضي، لقب دورة تيانجين الصينية للتنس، على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا (7-5 و7-6).



وكان ذلك اللقب الـ37 في مسيرة النجمة الروسية، والأول لها منذ عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء في أبريل الماضي، بعد إيقاف دام 15 شهرا من قبل الاتحاد الدولي للتنس، لتناولها مادة منشطة.



سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ