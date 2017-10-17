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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:39:57م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص بالمنطقة العسكرية الرابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس....
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وزيرا الخارجية وحقوق الإنسان يناقشان جوانب التنسيق في انتهاكات العدوان
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وزيرا الخارجية وحقوق الإنسان يناقشان جوانب التنسيق في انتهاكات العدوان
[17/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف، جوانب التنسيق في المجال الحقوقي.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العمل المشترك وخاصة في مواجهة تجاوزات وانتهاكات العدوان السعودي- الامريكي والحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني، والنظر في الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمن واليمنيين في تحدي صارخ لكل القوانين والأعراف والقانون الدولي الإنساني.

وأكدا على أهمية الاستمرار في توثيق كافة انتهاكات العدوان التي تصل إلى جرائم حرب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة داخليا وخارجيا لمقاضاة مرتكبيها ومن أعطى التوجيهات بشأنها في المحاكم الدولية والمحلية.

سبأ
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