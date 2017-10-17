رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة الجمهورية لفئات الفروسية غدا بصنعاء صنعاء -سبأ:

تختتم غدا الأربعاء بصنعاء منافسات بطولة الجمهورية لفئات الفروسية (قفز حواجز) التي ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.



يشارك في البطولة التي يدير سباقاتها لجنة تحكيم وطنية برئاسة محمد شذان، 100 فارس من فئات (البراعم والأشبال والناشئين والمفتوح)،يمثلون الكلية الحربية وكلية الشرطة ونادي العاصمة ومربط الرعد والمؤسسة الاقتصادية.



وستقام في اختتام البطولة التي يحتضن منافساتها ميدان الفروسية بنادي العاصمة، سباقات الحواجز لفئة المفتوح والتي سيعقبها حفل تكريم الفائزين في مختلف الفئات.



وكانت سباقات الحواجز لفئة الناشئين التي جرت في اليوم الثالث للبطولة التي انطلقت السبت الماضي، شهدت إحراز فرسان الكلية الحربية للمراكز الأربعة الاولى حيث حل الفارس أيمن محمد شيزر أولا وعمر الحرازي ثانيا و عمار القادري ووضاح علوان في المركزين الثالث والرابع، فيما حصل الفارس امجد محمد شذان من نادي العاصمة على المركز الخامس.



وأسفرت سباقات قفز الحواجز لفئة البراعم التي جرت في انطلاق البطولة و خاضها 60 فارسا ، عن فوز 29 فارسا بالمركز الأول، بينما أسفرت سباقات فئة الاشبال التي جرت في اليوم الثاني للبطولة بمشاركة 72 فارسا، عن تتويج 32 منهم بالمركز الأول.



وأوضح النائب الثاني لرئيس اتحاد الفروسية والهجن نجيب العذري أن البطولة التي تتزامن بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة الوطنية المجيدة (26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) تنظم ضمن نشاط الاتحاد للموسم الرياضي الحالي وتهدف إلى التركيز على الفئات المبكرة التي ستمثل رافدا كبيرا لمستقبل الفروسية اليمنية.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ