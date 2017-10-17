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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:39:57م
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إجتماع بحجة يقر آلية لضبط مخالفي البناء العشوائي
[17/أكتوبر/2017]
حجة -سبأ:
أقر إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي، آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والنيابة ومكتبي الأشغال وفرع هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني لضبط مخالفي البناء العشوائي.

وإستعرض الإجتماع الذي ضم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد علي الجريدي ورئيس النيابة عبدالله العلفي وعضو النيابة القاضي عبدالمجيد القاضي ورئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلال الحرازي، الإجراءات التي إتخذتها الجهات المعنية لضبط مخالفي البناء العشوائي ومخالفي عدم رفع مخلفات البناء ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية التي تسهل للنيابة العامة والأجهزة القضائية سرعة الفصل فيها.

وأكد رئيس المحكمة الإستئنافية ورئيس النيابة العامة بالمحافظة ضرورة توافق الإجراءات التي يتم إتخاذها من الجهات المعنية في ضبط المخالفين مع نصوص القانون ليتسنى للنيابة العامة إستكمال إجراءاتها وإحالة القضايا للمحاكم الإبتدائية للفصل فيها .

وفي الإجتماع أكد الوكيل الصوفي أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والنيابة مع المكاتب المعنية للحد من البناء العشوائي ومخالفات عدم رفع مخلفات البناء بالطرقات والشوارع الرئيسية لما تمثله من إنتهاك للحق العام ونهب لممتلكات الدولة .

وأشاد بتفاعل مسئولي الأجهزة القضائية والنيابة مع القضايا التي تخدم المصلحة العامة وحرصهم على التعاطي معها والفصل فيها .. مبينا أن الجهات المعنية بضبط مخالفي البناء العشوائي ومخالفات عدم رفع مخلفات البناء شرعت في تنفيذ خطة لضبط المخالفين وإزالة مخلفات البناء بدءً بخط صنعاء، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد .

حضر الإجتماع رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد الصوملي ومدير مكتب الأشغال العامة عبدالرحمن الوشلي ومدير فرع هيئة المساحة والأراضي مسعد المعمري ومدير مديرية المدينة أحمد نصار.

سبأ
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