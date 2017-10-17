عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة ترصد ارتفاعا قياسيا في معدل فرار مسلمي (ميانمار) جنيف- سبأ:

رصدت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في معدل نزوح مسلمي (ميانمار) الى بنغلاديش المجاورة في اليومين الماضيين وصل الى حوالي 15 الف شخص.



وقال المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش في تصريح للصحفيين إن المفوضية تشعر بالقلق إزاء الحال الإنسانية لهؤلاء الوافدين الجدد الذين تقطعت بهم السبل بالقرب من الحدود بين (بنغلاديش) و(ميانمار).



وأوضح أن الفارين اختاروا في البداية البقاء في منازلهم في ولاية (راكين) شمالي (ميانمار) على الرغم من التهديدات المتكررة بالرحيل أو القتل ثم هربوا أخيرا عندما أطلقت النار على قراهم.



كم أوضح أن المفوضية ناشدت بالفعل السلطات البنغلاديشية للاعتراف على وجه الاستعجال باللاجئين الهاربين من العنف واخذ الحالة الرثة التي يصلون فيها بعين الاعتبار لاسيما وانهم اجتازوا مسافات بعيدة سيرا على الأقدام وفي ظروف مناخية سيئة.



وأضاف إن هذه الزيادات الأخيرة جعلت عدد مسلمي (ميانمار) الفارين الى (بنغلاديش) من العنف الذي اندلع في الـ52 من اغسطس الماضي من هذا العام قد بلغ 582 الف نسمة.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ