محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة القضايا المتعلقة بتعثر مشاريع منظمة ميرسي كور في مديريات صنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم القضايا المتعلقة بتعثر مشاريع منظمة ميرسي كور في المديريات، والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام ومدير عام العلاقات طه هاجر وممثلي المنظمة سليم الشميري وعلاء الاغبري أهمية قيام المنظمة بالتوضيح عن اجمالي قيمة الأنشطة في كل مديرية.



كما أكد على أهمية تلخيص المنظمة للمشاريع المنفذة في مختلف المجالات ومكونات الانشطة والشركاء المحليين وقيمة كل مشروع ومدته والفرق العاملة والفئات المستهدفة ومستوى ماتم تنفيذه في كل مشروع لمناقشتها في الاجتماع المقبل والبت في كافة القضايا.



وفي الاجتماع، أبدى الوكيل عاصم حرص قيادة المحافظة في تسهيل مهام أعمال كافة المنظمات بما يكفل وصول المساعدات لمستحقيها ويضمن تنفيذ المشاريع بحسب الخطة.. لافتا إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى غموض العديد من المنظمات في العمل وعدم الوضوح والصراحة والشفافية.



وأشار إلى أهمية تنسيق كافة المنظمات مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.. مشيرآ إلى أهمية التزام المنظمة بما تم الاتفاق عليه تجنبا لتحميلهم مسؤولية التأخير.



وأشاد الوكيل عاصم بجهود المنظمات في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الوضع القائم وحرصها على تنفيذ الاتفاقات المبرمة وفق الخطط المزمنة وبحسب المواصفات والجودة.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ