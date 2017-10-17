[17/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
نظم أبناء مديرية يريم بمحافظة إب أمسية ثقافية أحياء لذكرى استشهاد الأمام زيد بن علي رضي الله عنهما.
وخلال الفعالية التي تخللتها العديد من الفقرات والمشاركات الشعرية والإنشادية القيت كلمات أشارت إلى مناقب وصفات الإمام زيد وشجاعته في مواجهة الطغاة ونصرة المظلومين والمستضعفين.
وفي مديرية ريف إب نظمت أمسية أحياء لذكرى استشهاد الأمام زيد، ألقيت خلالها كلمات لعدد من الخطباء والوجاهات الاجتماعية أشارت إلى مواقف الإمام زيد وما تعرض له من مظلومية.
وأكدت على أهمية أن استلهام الدروس من حياة الأمام زيد في مواجهة الظلم والانتصار لقضايا الأمة والتصدي للمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد الوطن.
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