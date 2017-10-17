اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوتين يعطي الضوء الأخضر لإصدار عملة رقمية وطنية موسكو-سبأ:

كشفت الحكومة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الضؤ الاخضر بإصدار عملة رقمية وطنية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.



ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف قوله ان الحكومة ستتولى إدارة إصدار العملة الرقمية برمتها، وستفرض عددا من القواعد، وإنه بمجرد إصدار العملة الرقمية أو ما يسمى بـ "كريبتوروبل" سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل الـ"بيتكوين".



ولم يتم الإعلان عن إطار زمني لهذه العملة، لكن نيكيفوروف أكد أن روسيا لا تستطيع تحمل الانتظار... موضحا أنه إذا لم يتم الإسراع بالعملية، فإن الجيران فى آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع.



وقال الوزير الروسي إن ضرائب ستفرض على جميع العمليات المالية، التي تنطوي على العملة الرقمية. كما لم يستبعد مسألة تبديل العملات الرقمية بأموال تقليدية، إلا أنه سيكون على المعنيين إثبات منشأ هذه العملات الرقمية، تجنبا لدفع ضريبة بنسبة 13%، ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال والتصدي لعمليات الاحتيال.



وغيرت روسيا موقفها من العملات الرقمية، حيث كانت في البداية تخطط لحظر استخدام هذه العملات، لكنها تعمل اليوم على العديد من القوانين واللوائح، التي تسمح باستخدام العملة الرقمية.



وفي مطلع يونيو الماضي أعلن البنك المركزي الروسي أنه بدأ في إنشاء عملة إلكترونية وطنية.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ