محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحان الكفاءة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية صنعاء - سبأ:

أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم بكلية الطب بجامعة صنعاء على سير امتحانات الكفاءة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الكليات التطبيقية التي تقدم لها نحو سبعة آلاف و 171 طالباً وطالبة والمقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2017 – 2018.



وطاف الوزير ومعه نائب رئيس لجنة الامتحانات ومستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله بأروقة وقاعات الكلية التي استطاعت أن تحتوي هذا العدد الكبير من الطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية.. مستمعاً من نائب عميد كلية الصيدلة رئيس لجنة الكونترول الدكتور زكريا الشعيبي إلى شرح موسع حول طبيعة ومهام اللجنة وسير الامتحانات ومستوى الإعداد والتنظيم والتجهيز لإدارة هذه العملية الامتحانية.



وأكد الدكتور الشعيبي أن العملية الامتحانية التي أدارها نحو 250 كادراً وموظفا من كوادر كليتي الطب والصيدلة تمت بنجاح ونزاهة وشفافية مطلقة بدءاً من مرحلة الاعداد والتجهيز التي بدأت مطلع شهر اكتوبر الجاري وصولاً إلى إصدار الاوراق الامتحانية الكترونياً وبدء الاختبارات تليها مرحلة التصحيح الالكتروني وتشفيرها الكترونياً لضمان النزاهة والتأكيد على عدم النظر إلى أي أسماء او ألقاب او انتماءات اثناء وبعد عملية الامتحانات.



وأشار إلى أن عملية التصحيح سوف تتم خلال يومين يليها ارسال النتائج إلى وزارة التعليم العالي التي بدورها ستقوم بعملية المفاضلة والتوزيع للناجحين بناءً على درجات الامتحان التي حصل عليها كل طالب، منوهاُ بأن الكونترول يقوم بحفظ نسخ من نتائج وأوراق الاختبارات لجميع الطلاب الكترونياً من أجل تمكين أي طالب يريد أن يتظلم ومراجعة نتائجه.



وأوضح الدكتور الشعيبي أن امتحانات الكفاءة شملت مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للطلاب المتقدمين للتنافس على المقاعد المجانية في الكليات الإنسانية التي تقدم لها نحو 882 طالباً وطالبة، وكذلك امتحانات الكفاءة لـ سبعة آلاف و 171 طالباً وطالبة من المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والعلمية والهندسية ، في مواد الكيمياء والأحياء ، والرياضيات واللغة الإنجليزية.



وفي ختام الزيارة أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لنجاح امتحان الكفاءة والمفاضلة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في التخصصات العلمية والإنسانية والمقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية التي تقدم لها نحو ثمانية آلاف و 53 طالباً وطالبة.



وأكد الوزير حازب أن هذه العملية تمثل صورة جديدة من صور الصمود والتحدي أمام العدوان ومعالجة أثاره المترتبة على نقل البنك المركزي وحرمان الطلاب من منح التبادل الثقافي.. منوهاً بدور الجامعات الحكومية والأهلية التي تحملت على عاتقها تخصيص 10 بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية و 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأهلية كمقاعد مجانية يتم توزيعها وفق آلية معتمدة والإعلان عنها عبر مفاضلة وامتحان كفاءة لمختلف شرائح المجتمع.



وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المقاعد المجانية تم توزيعها لـ12 فئة من مختلف فئات المجتمع يتنافسون عليها عبر المفاضلة منهم " أبناء وأقارب الشهداء، وجرحى العدوان وأبناءهم وأقاربهم، والمتفوقين ، والفقراء والمساكين، والنازحين، والأيتام ، وأبناء الجيش والأمن، واللجان الشعبية ، وأبناء المناطق النائية المحرومة من التأهيل، وأبناء المهمشين، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز التابعة لها وأقاربهم من الدرجة الأولى.



وبين أن معايير المفاضلة ستكون شفافة ونزيهة وفقاً لنتائج امتحان الكفاءة التي تم اعتمادها بنحو 60 بالمائة ، ومعدل الثانوية العامة التي تم اعتمادها بنحو 40 بالمائة .. مشيداً بجهود كافة العاملين في لجنة الامتحانات والإدارة العامة للبعثات وكذلك طاقم الكونترول وفريق التصحيح الإلكتروني برئاسة الدكتور زكريا الشعيبي نائب عميد كلية الصيدلة وكافة اللجان الأمنية و الجهود التي بذلت في سبيل اعداد وتنظيم وإنجاح هذه العملية التي تعزز مبدأ تكافئ الفرص للجميع في الحصول على المقاعد المجانية في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.



سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ