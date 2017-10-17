اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نمو الناتج الصناعي الأمريكي في سبتمبر المنصرم واشنطن- سبأ:

أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي الأمريكي ارتفع في سبتمبر المنصرم مع بدء انحسار تأثير الإعصارين (هارفي وإرما) وتعافي أنشطة التشييد وإنتاج المرافق.



وزاد مجمل الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة في سبتمبر بعد انخفاض بلغ 0.7 في المائة في أغسطس.



وجرى تعديل الانتاج في يوليو إلى تراجع قدره 0.2 في المائة بعد أن كانت القراءة الأولية قد أظهرت زيادة قدرها 0.4 في المائة.



وتأثر الإنتاج الصناعي في أغسطس بالإعصارين (هارفي وإرما) اللذين تسببا في إغلاق محطات للنفط والغاز والكيماويات على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.



وقال مجلس الاحتياطي إن الإعصارين ساهما، بدرجات متفاوتة، في تقليص نمو الإنتاج الصناعي في سبتمبر بواقع 0.25 في المائة.



وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لوكالة أنباء (رويترز) قد توقعوا نموا قدره 0.3 في المائة للناتج الصناعي في سبتمبر.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ