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مناقشة تدخلات منظمة الاغاثة الدولية في مكافحة الكوليرا بالمحويت
[17/أكتوبر/2017]
المحويت -سبأ:
ناقش لقاء عقد بالمحويت برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات أمام تنفيذ تدخلات ومشاريع منظمة الاغاثة الدولية في مجال مكافحة وباء الكوليرا والاسهالات المائية بمديرية بني سعد.

واستعرض اللقاء الذي ضم ممثلي منظمة الاغاثة الدولية الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ التدخلات التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مجال مكافحة الكوليرا والاسهالات المائية.

وأكد الحمزي أهمية دور المنظمات المحلية والمجتمع المدني في مساندة ودعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة في مكافحة الكوليرا بكافة المديريات نظرا لتفشي هذا الوباء في عموم مناطق المحافظة.

وأشار إلى خطورة الوضع الصحي والإنساني الناجم عن تزايد انتشار الكوليرا في مناطق المحافظة بشكل عام وعجز المرافق الصحية عن القيام بدورها في مكافحته وضرورة مضاعفة جهود مكافحته من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإنسانية.

ولفت إلى أهمية التنسيق المسبق للمنظمات مع السلطة المحلية من خلال مكاتب التخطيط والتعاون الدولي والصحة والسكان لما من شأنه تسهيل تنفيذ مشاريع وبرامج المنظمات وتحقيق أهدافها المرجوة منها.

بدوره قال مدير البرامج بمنظمة الاغاثة الدولية محسن كمال " إن نزولنا الميداني اليوم لمحافظة المحويت يأتي في اطار التمهيد لبدء مشاريع الدعم الممكن في مجال مكافحة الكوليرا باستهداف اكثر المناطق تضررا بالوباء والتي تفتقر مرافقها الصحية للدعم والتجهيز للتمكن من تقديم خدمات المعالجة".

وأوضح أنة تم استهداف مناطق بمديرية بني سعد لكونها من أكثر المناطق تفشيا للوباء وحاجة للدعم والمساعدة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور امين حبيش ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير عام الوحدة التنفيذية لايواء النازحين مطهر شرف الدين

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