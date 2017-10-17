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استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
[17/أكتوبر/2017] نيويورك - سبأ:
استقرت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء حيث لم تنجح النتائج المالية القوية لبنكي الاستثمار الكبيرين جولدمان ساكس ومورجان ستانلي في تعزيز التفاؤل الذي دفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 15.01 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 22971.97 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.5 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 2557.14 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك 3.44 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 6620.57 نقطة.
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