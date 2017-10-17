ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:18:19م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص بالمنطقة العسكرية الرابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس سلطان السامعي ومبارك المشن وخالد الديني وج
القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي
انخفاض الاسترليني دون 1.32 دولار بعد تعليقات مسئولين بالمركزي البريطاني
اصل الجنيه الاسترليني الخسائر التي سجلها في وقت سابق لينزل عن 1.32 دولار للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم الثلاثاء بعد تعليقات أدلى بها صناع سياسات في بنك إنجلترا المركزي فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير بصفة عامة.
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام بذمار (مكتمل)
مناقشة تدخلات منظمة الاغاثة الدولية في مكافحة الكوليرا بالمحويت
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
عملية قيصرية ناجحة لثلاثة توائم بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عملية قيصرية ناجحة لثلاثة توائم بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
[17/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أجريت بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء اليوم عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم تكللت بالنجاح.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأم البالغة من العمر 29 عاما من أبناء المحويت والمواليد التوأم ولدين وبنت في صحة جيدة .. مشيرا إلى أن أوزان المواليد الثلاثة 1.7 و 1.8 و 2 كيلو غرام..  لافتا إلى أن العملية هي الأولى من نوعها في المستشفى.

وأشاد بدور منظمة اليونيسف في دعم أقسام النساء والولادة والحضانات وتزويدها بكافة الامكانات .. مثمنا جهود الكادر الطبي الذي قام بإجراء العملية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام بذمار (مكتمل)
مناقشة تدخلات منظمة الاغاثة الدولية في مكافحة الكوليرا بالمحويت
يمن آكت تدشن حملة توعية باليوم العالمي لغسل اليدين بالحديدة
نائب رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء
هيئة الطيران المدني والأرصاد تنعي خالد الكحلاني
هيئة المستشفى الجمهوري بحجة تحتفي باليوم العالمي للتخدير
مناقشة سير العملية التعليمية بعمران
إجتماع بحجة يقيم صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي للنصف الأول
مناقشة سير العمل بمكتب الأشغال العامة والطرق بعمران
وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي ممثل الصليب الأحمر لدي اليمن
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[17/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين في غارتين لطيران العدوان على صعدة
[17/أكتوبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف غمر بصعدة
[16/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمانية عشر غارة على عسير وصعدة
[16/أكتوبر/2017]
الليلة انطلاق حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن
[16/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by