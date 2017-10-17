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عملية قيصرية ناجحة لثلاثة توائم بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان
[17/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أجريت بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء اليوم عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم تكللت بالنجاح.
وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأم البالغة من العمر 29 عاما من أبناء المحويت والمواليد التوأم ولدين وبنت في صحة جيدة .. مشيرا إلى أن أوزان المواليد الثلاثة 1.7 و 1.8 و 2 كيلو غرام.. لافتا إلى أن العملية هي الأولى من نوعها في المستشفى.
وأشاد بدور منظمة اليونيسف في دعم أقسام النساء والولادة والحضانات وتزويدها بكافة الامكانات .. مثمنا جهود الكادر الطبي الذي قام بإجراء العملية.
سبأ