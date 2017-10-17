[17/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:
دشنت منظمة يمن آكت بمحافظة الحديدة اليوم حملة توعوية لغسل اليدين بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام.
تستهدف الحملة في يومين ألطف طالبا وطالبة بمدارس الحديدة بهدف تعزيز قيم النظافة ومفاهيم ومبادئ النظافة الشخصية كسلوك شخصي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى أنه يمثل وقاية من الأمراض الخطيرة.
وفي التدشين أشار مدير عام مديرية الميناء علي يحيى عبيد ومدير مكتب التعليم بالمديرية جمال مشرعي والمعلمة حمودة مذكور ومديرة المنظمة شهد دواود إلى أهمية ترسيخ الممارسات الإيجابية للنظافة في أوساط الطلاب .
وأكدت أهمية إشراك الأطفال والطلاب في التداخلات المجتمعية بهدف ضمان إيصال الرسالة الصحية عن النظافة وتعزيز دور العلم في خلق بيئة صحية إيجابية لأفراد الأسرة والمجتمع.
وشددت الكلمات على أهمية رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره عامل أساسي للوقاية من الأمراض.
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