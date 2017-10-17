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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:18:19م
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حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس سلطان السامعي ومبارك المشن وخالد الديني وج
القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي
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  رياضة
ايطاليا تواجه السويد في ملحق تصفيات كأس العالم
[17/أكتوبر/2017] زيوريخ ـ سبأ:
أسفرت قرعة الملحق الاوروبي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم التي سحبت اليوم الثلاثاء ايطاليا بطلة العالم أربع مرات ضد السويد في مواجهة من مباراتي ذهاب وعودة على مكان في نهائيات العام القادم.

وستخوض ايطاليا، التي فشلت لاخر مرة في التأهل لكأس العالم عام 1958، مباراة الإياب على أرضها في أبرز مواجهات ملحق التصفيات.

وستلتقي سويسرا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها رغم فوزه بتسع من مبارياتها العشر، مع أيرلندا الشمالية وستقام مباراة الذهاب في بلفاست.

وتلعب كرواتيا، صاحبة المركز الثاني في مجموعتها خلف أيسلندا، ضد اليونان وستخوض لقاء الذهاب على أرضها.

وفي المواجهة الرابعة تلتقي أيرلندا مع الدنمرك التي ستستضيف مباراة الذهاب.

وجاءت القرعة على النحو التالي:أيرلندا الشمالية مع سويسرا وكرواتيا مع اليونان والدنمرك مع أيرلنداوالسويد مع ايطاليا.

وتقام جولة الذهاب في الفترة من 9-11 نوفمبر المقبل والإياب في 12-14 نوفمبر.
سبأ
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