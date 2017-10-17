[17/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
التقى نائب رئيس مجلس النواب الأخ ناصر محمد باجيل القائم بأعمال سفارة روسيا الإتحادية بصنعاء أندري تشرنوفل.
جرى خلال اللقاء استعراض طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم بينهما بما يخدم آفاق المصالح المشتركة بين الشعبين اليمني والروسي.
وسلم نائب رئيس مجلس النواب القائم بأعمال السفارة الروسية رسالة للسلطات الروسية المعنية بشأن ترتيب لقاء وفد اليمن البرلماني المشارك في أعمال الجمعية العمومية للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً بمدينة سان بطرس بورج الروسية مع المسئولين في مجلس الدوما الروسي .
وأعرب عن أمله في إنجاح هذا اللقاء لبحث العلاقات الثنائية بين مجلس النواب اليمني ومجلس الدوما الروسي في المجالات المختلفة وإطلاعهم على طبيعة عدوان دول التحالف على اليمن وما ينتج عنه من معاناة للشعب اليمني وخاصة في المجالات الإنسانية.
حضر اللقاء عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بالمجلس بسام علي حسن الشاطر.
سبأ