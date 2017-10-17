مصرع 30 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات مسلحة شرق أفغانستان [17/أكتوبر/2017] كابول- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 30 فردًا من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجمات مسلحة وتفجيرات متزامنة نفذها مسلحون من حركة طالبان في إقليمين شرق أفغانستان.



ونقلت وسائل الإعلام عن حاكم منطقة (أندار) بإقليم (غازني) محمد قاسم ديسوال، القول: إن نحو 300 من مقاتلي طالبان هاجموا مركز المنطقة.



من جانبه أوضح عضو مجلس الإقليم عبدالله كرمان أن مسلحًا من طالبان اقتحم بمركبة عسكرية مفخخة مقر حاكم المنطقة ومقر الشرطة وقد لقي 14 من القوات الأفغانية حتفهم وأصيب 9 آخرون جراء الانفجار.



وبين كرمان أن المسلحين هاجموا في الوقت نفسه نقطتين أمنيتين ما أسفر عن مقتل 16 فردًا آخرين.

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