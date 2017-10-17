اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:

نخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (6ر6) نقطة وبنسبة (13ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (71ر5088) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (29ر5095) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(332) ألفًا و(963) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر40) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(908) آلاف و(993) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (032ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (465) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (93ر19) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(93) ألف ريال عماني أي ما نسبته (84ر46) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (628) ألف ريال عماني وبنسبة (91ر26) في المائة.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ