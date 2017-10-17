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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:18:19م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص بالمنطقة العسكرية الرابعة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس سلطان السامعي ومبارك المشن وخالد الديني وج
القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي
انخفاض الاسترليني دون 1.32 دولار بعد تعليقات مسئولين بالمركزي البريطاني
اصل الجنيه الاسترليني الخسائر التي سجلها في وقت سابق لينزل عن 1.32 دولار للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم الثلاثاء بعد تعليقات أدلى بها صناع سياسات في بنك إنجلترا المركزي فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير بصفة عامة.
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[17/أكتوبر/2017]
مسقط- سبأ:
نخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (6ر6) نقطة وبنسبة (13ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (71ر5088) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (29ر5095) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(332) ألفًا و(963) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (3ر40) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(908) آلاف و(993) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (032ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (465) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (93ر19) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(93) ألف ريال عماني أي ما نسبته (84ر46) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (628) ألف ريال عماني وبنسبة (91ر26) في المائة.

سبأ
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