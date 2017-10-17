[17/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
نعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد خالد محمد الكحلاني أحد كوادر الهيئة الذي إنتقل إلى جوار ربه اليوم إثر مرض عضال ألم به.
واعتبر البيان رحيل الفقيد الكحلاني خسارة للهيئة كونه كان أحد العاملين المبرزين فيها بما كان يتمتع به من خبرة ومهنية عالية في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.
وأشار البيان إلى أن الفقيد البالغ من العمر 52 عاما شغل العديد من المواقع في الهيئة، حيث تولى منصب مدير عام النقل الجوي وانتخب نائبا لرئيس لجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران وآخرها توليه لمدير عام مطار الحديدة الدولي.
وأعرب البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرته في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ