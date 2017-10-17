اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب مع استمرار صعود الدولار سنغافورة- سبأ:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية حدت من الخسائر.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1289.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9 في المائة إلى 1291.70 دولار للأوقية.



وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للصعود، مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 في المائة إلى 17.08 دولار للأوقية.



واستقر البلاتين عند 928.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 975.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 في الجلسة السابقة.

[17/أكتوبر/2017]