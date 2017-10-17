الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص بالمنطقة العسكرية الرابعة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس سلطان السامعي ومبارك المشن وخالد الديني وج القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي انخفاض الاسترليني دون 1.32 دولار بعد تعليقات مسئولين بالمركزي البريطاني اصل الجنيه الاسترليني الخسائر التي سجلها في وقت سابق لينزل عن 1.32 دولار للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم الثلاثاء بعد تعليقات أدلى بها صناع سياسات في بنك إنجلترا المركزي فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير بصفة عامة. المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).