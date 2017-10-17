[17/أكتوبر/2017]
حجة -سبأ:
نظمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم حفلا خطابيا وتكريميا إحتفاء باليوم العالمي للتخدير.
وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية الدكتور علي أحمد يحيى ومدراء عموم الإدارات والأقسام الطبية والفنية وعدد من منتسبي منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية العاملة بالمحافظة .. أشار رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة كحدث تأريخي كبير في مجال الطب بإبتكار أحدث نقلة نوعية في مجال الطب البشري.
واعتبر الإحتفال باليوم العالمي للتخدير تقديرا لهذه المهنة الإنسانية والعاملين فيها بإعتبارها من ركائز العمل الطبي المتكامل، كما أن الإحتفال بهذه المناسبة فرصة لتكريم الجنود المجهولين في المستشفى الذين يقومون بإسعاف الجرحى والمرضى .
وأشاد الدكتور الصوملي بجهود العاملين في قسم التخدير وحرصهم على القيام بعملهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، وبالذات في المجال الطبي.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الكادر الطبي العامل في قسم التخدير بالمستشفى.
سبأ