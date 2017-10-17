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مناقشة سير العملية التعليمية بعمران
[17/أكتوبر/2017] عمران -سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العملية التعليمة في عموم مدارس المحافظة.
وتطرق الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية أحمد الشهاري ومدير مكتب المالية عادل كعيبة إلى الإجراءات التي اتخذها مكتبي التربية والمالية لإستكمال صرف مرتبات المعلمين.
واستعرض الإجتماع الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والسبل الكفيلة بتجاوزها .
وأكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إنتظام الدراسة في معظم مدارس المحافظة.
وفي الإجتماع ثمن محافظ عمران جهود كافة التربويين والعاملين في حقل التعليم وحرصهم على مصلحة الطلاب والطالبات رغم الصعوبات جراء العدوان والحصار.. مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود وإستمرار الصمود في تجاوز الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.
وأكد أن التعليم قضية مجتمعية ينبغي إنجاحها والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.
سبأ