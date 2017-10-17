عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لافروف: السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على التسريبات موسكو-سبأ:

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهستيريا الأمريكية ضد روسيا نابعة من أن المجتمع الأمريكي ولا سيما السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على التسريبات.



ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله في نادي فالداي للحوار إن “الهستيريا الأمريكية تجاه روسيا تعكس المعركة السياسية الداخلية في واشنطن وأن استمرار التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية دليل دامغ على انعدام أي أدلة لدى واشنطن تثبت التدخل الروسي”.



وأضاف لافروف إن “هذه الهستيريا نابعة من رفض معظم الديمقراطيين قبول هزيمة مرشحهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن أن شريحة لا بأس بها من الجمهوريين غير راضية عن عدم منهجية الرئيس الامريكي دونالد ترامب وإدارته”.



وأشار لافروف إلى أنه ورغم التخبط الذي تعانيه الإدارة الأمريكية إلا أن ترامب لا يزال متمسكا بنياته التي أعلن عنها قبل الانتخابات وبعدها لتطبيع العلاقات مع روسيا والتعاون معها رغم الصعوبات التي تواجهها إدارته على هذا الصعيد.



وبشأن إصلاح منظمة الأمم المتحدة أوضح المسؤول الروسي أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها وأن بقاء الهيئات والأجهزة يحتم عليها تطوير ذاتها وأن ذلك ينسحب على المنظمة الدولية أيضاً.



ولفت إلى الإصلاحات التي طالت في الأمم المتحدة أجهزة حماية حقوق الإنسان حيث تم استحداث مجلس خاص يتبع لها ويعنى بالقضايا الحقوقية ولجنتها المستحدثة مؤخراً للإشراف على إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية في مرحلة ما بعد انهاء النزاعات في العالم.



وبين لافروف أن العمل مستمر تحت قبة الأمم المتحدة على إصلاح أمانتها العامة وجعل أدائها أكثر فعالية والحد من بيروقراطيتها وتفاديها الازدواجية في التعامل والتكرار في تنفيذ مهامها.



يذكر أن نادي فالداي الحواري استحدث سنة 2004 ويحمل اسمه نسبة إلى البحيرة التي تشرف على ضفافها مدينة فيليكي نوفغورود الروسية القديمة ويهدف إلى تفعيل الحوار بين النخب الفكرية في العالم والوقوف على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ