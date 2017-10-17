محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة تدريبية لتقنية الدقيق المركب لصناعة الخبز صنعاء- سبأ:



بدأت بصنعاء اليوم ورشة تدريبية لتقنية الدقيق المركب لصناعة الخبز تنظمها الإدارة العام للإرشاد والتدريب الزراعي.



تهدف الورشة في يومين إلى تدريب العاملين في المخابز الحكومية والأهلية في أمانة العاصمة و إكسابهم معارف عن كيفية الاستفادة من محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الحبوب الأخرى في تعزيز الأمن الغذائي، والإطلاع على تجارب بعض البلدان في تقنية الدقيق المركب، ودليل صناعة الخبز من هذه التقنية.



وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج المهندس علي الفضيل ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل ، أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الدكتور محمد الحميري أهمية الورشة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي بأعتبارهذه التقنية تمثل أحد أهم البدائل التي يمكن اللجوء في أزمات الغذاء.



وأشار إلى أن الاهتمام بقضية الغذاء وتوفير رغيف الخبز بقدرات وإمكانات ذاتية لم يعد أمرا محليا بل أصبح توجها عالميا.



ولفت الدكتور الحميري إلى أهمية تبني وتطبيق تقنية الدقيق المركب وأثرها الفاعل في التخفيف من قيمة فاتورة استيراد القمح بالعملة الصعبة فوائدها على صحة المواطن اليمني المستهلك للخبز المنتج باستخدام هذه التقنية .



من جانبه استعرض مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي ماجد المتوكل أهداف وبرنامج الورشة التدريبية التي سيتم تطبيقها على الأفران والمخابز كمرحلة أولى .



وأشار المتوكل إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مراحل البرنامج الذي أعدته وتنفذه الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي على مدى الثلاث السنوات القادمة وصولا إلى إصدار قانون ينظم العملية ويفرضها على كافة المخابز والأفران في اليمن .



واستعرض مفردات البرنامج المتعلقة باستخدام تقنية الدقيق المركب في الخبز للمرحلة القادمة من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ، وكذا تنفيذ حملة اعلامية مكثفة لتوجيه المجتمع نحو استخدام هذه التقنية وقيمتها الغذائية والصحية .



وأوضح مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي أنه سيتم تحفيز المزراعين على تحسين انتاجهم من الذرة والشعير وغيرها والتوسع في انتاجها بما يلبي احتياج صناعة الخبز بهذه التقنية.



يشار إلى أن تقنية الدقيق المركب تتمثل في خلط نسبة 15-30 % من دقيق الذرة اليمنية وغيرها من المحاصيل مع دقيق القمح لإنتاج وصناعة الخبز والمعجنات الأخرى.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ