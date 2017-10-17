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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:44:47م
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  عربي ودولي
بيونغ يانغ تعلن أنها لن تتفاوض بوجود سياسة أميركية عدائية
[17/أكتوبر/2017]
الأمم المتحدة-سبأ:

أبلغت بيونغ يانغ الأمم المتحدة الاثنين أنها لن تتفاوض أبدا على تفكيك ترسانتها النووية ما لم تتغير السياسات "العدائية" الأمريكية ضدها.

واعتبر نائب السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم إن ريونغ أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "وصل نقطة الخطر وأن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة".

وتابع "إذا لم تنته السياسة العدائية والتهديد النووي للولايات المتحدة بشكل كامل، فإننا لن نضع أسلحتنا النووية وصواريخنا البالستية على طاولة التفاوض أبدا تحت أي ظرف".

وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي أن "كامل الأراضي الأمريكية في مرمى نيراننا، وإذا ما تجرأت الولايات المتحدة على غزو أراضينا ، حتى لو بوصة واحدة، فإنها لن تفلت من عقابنا الشديد في أي جزء من العالم".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاثنين مناورات بحرية كبيرة تستمر 10 أيام، وذلك في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية.

وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الساعة، في 3 سبتمبر، ما أثار شجبا دوليا ودفع مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

سبأ
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