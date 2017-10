Meurtre et blessure de sept mercenaires dans des manifestations [17/أكتوبر/2017]

MARIB, 17 Oct. (SABA)-Deux citoyens ont été tués et d'autres blesses parmi les masse de manifestation contre les mercenaires.



Une source locale a indiqué à SABA, que des grandes affrontement entre les milices de mercenaires, ce qui a conduit au meurtre de deux personnes et à la blessure de cinq d'autres.



AM



SABA