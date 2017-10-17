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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:44:47م
دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم
دكت مدفعية و صاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية ، وعمليات هجومية نوعية على تجمعاتهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .
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دك مواقع العدو السعودي والمرتزقة وقتلى جرحى في صفوفهم
[17/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دكت مدفعية و صاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو السعودي ومرتزقته في الساعات الماضية ، وعمليات هجومية نوعية على تجمعاتهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في موقع الشبكة وتبة ابونورة في نجران ،و استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل الطويل ومستحدث المخروق .

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعودي و المرتزقة وآلياتهم في موقع وقيادة الفواز، وموقع الغراميل قبالة منفذ الخضراء ،ومنطقة ذو رعين ، وتم تدميرطقم عسكري شمال تبة الخشباء .

فيما قتل وأصيب جنود سعوديين وعدد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم على مواقع الشرفة استمر قرابة أربع ساعات مسنودا بغطاء جوي مكثف للطيران الحربي والأباتشي .

في جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في برج الدخان، وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة خلف موقع سبحطل في عسير .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على تبة القناصين في مديرية الغيل بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم استهداف معدل 14.5 بالمدفعية في منطقة الجراشب ومصرع من كان على متنه .

فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف ومصرع من كان على متنها ، قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة الخنجر بالمديرية و اغتنام عتادهم العسكري ،وتم قنص ثلاثة مرتزقة في وادي شواق بالغيل وقنص آخر في المصلوب .

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين هجوميتين للجيش واللجان على تبة الـ 12 شرق مفرق موزع وجبل ريشان في تعز،واستهدفت عملية هجومية آخرى مواقع المرتزقة باتجاه تبة الجزامي في الكدحة بمديرية المعافر وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

واستهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان جنوب معسكر خالد بمديرية موزع ،وقصفت تجمعات آخرى في باب نجد ومنطقة الصيرتين بمديرية الصلو،وتم تدمير آلية عسكرية لهم في التشريفات ومصرع من كان على متنها ، وقنص ثلاثة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

في البيضاء قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في الاجردي والطماحي بمديرية الزاهر،فيما قتل وأصيب عدد آخربقصف مدفعي استهدف مدرعة في جبهة كهبوب بمحافظة لحج ،وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة الساق بمديرية عسيلان في شبوة .

وأكد المصدر مصرع ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح في مأرب ،وقصف مدفعي يستهدف مواقع وآليات لهم في المخدرة ،كما شنت المدفعية قصفا على تجمعات للمرتزقة شمال التباب السود في منطقة حريب نهم ، وتم قنص مرتزق غرب القتب بمديرية نهم .

سبأ
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