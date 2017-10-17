عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ماي ويونكر يتفقان على تسريع جهود التوصل الى اتفاق حول البريكست بروكسل-سبأ:



أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفاقها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على ” تسريع الجهود خلال الاشهر القليلة المقبلة ” للتوصل إلى اتفاق حول البريكست.



وقالت ماي ويونكر في بيان مشترك في بروكسل: ” إن رئيسة الحكومة البريطانية ورئيس المفوضية الاوروبية عرضا التقدم الذي أنجز في المفاوضات حول المادة 50 واتفقا على ضرورة تسريع هذه الجهود خلال الأشهر القليلة المقبلة”.



وأوضح البيان أن ماي ويونكر ” أجريا محادثات موسعة وبناءة حول التحديات الأوروبية والعالمية الحالية”.



وكان تم الإعلان عن زيارة ماي إلى بروكسل مساء امس بهدف استعراض ما وصلت إليه المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن البريكست وذلك قبل عقد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين لبحث هذه النقطة.



ومع أن رئاسة الحكومة البريطانية أصرت على القول أن هذا الاجتماع كان مقررا منذ زمن فان زيارة ماي إلى بروكسل عكست حجم المأزق الذي ظهر جليا بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الطرفين حول البريكست.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ