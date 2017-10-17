عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18مواطنا فلسطينيا من الضفة ويهدم منزلين ويُرجئ هدم ثالث في القدس رام الله/ القدس المحتلة - سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، (18) مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من مناطق مختلفة في الخليل.



وأضاف أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من مدينة القدس، علاوة على ثلاثة آخرين من محافظة بيت لحم. .إضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، مواطنين اثنين من محافظة نابلس.



فيما اعتقل شّاب ، من قليقيلية، ومواطن آخر من رام الله.



وفي القدس المحتلة،دمرت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ترافقها قوة عسكرية من جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأرجأت هم منزل ثالث في بلدة العيسوية وسط القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوة كبيرة من جنود و"حرس حدود" الاحتلال، رافقت طواقم وجرافات من البلدية العبرية، اقتحمت صباح اليوم حي وادي ياصول ببلدة سلوان، وفرضت طوقا عسكريا محكما حول منزلين يعودان لعائلة أبو رجب قبل تدميرهما بجرافات وآليات الاحتلال.



ولفت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت المبنى قبل عملية التدمير، وأخرجت العائلتين ومحتويات المبنى منه قبل عملية الهدم.



في السياق، أرجأت طواقم البلدية العبرية في القدس هدم منزل يعود للمواطن شريف محيسن في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد ابراز العائلة أمراً قضائياً يمنع الهدم، علماً أنه رافق طواقم البلدية قوة عسكرية، والتي اقتحمت البلدة الساعة الرابعة من فجر اليوم.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ