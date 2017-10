Meurtre et blessure de sept mercenaires de l'agression saoudienne contre Saada [17/أكتوبر/2017]



SAADA, 17 Oct. (SABA)-Trois citoyens de l'agression ont été tués et quatre d'autres blessés dans deux raids lancés par l'aviation de l'agression saoudienne-américaine dans le district de Majz au gouvernorat de Saada.



Une source locale au gouvernorat a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre un réfrigérateur pour exporter les girandes dans la zone d'Al-Jama'alah au district de Majz, ce qui a conduit au meurtre de trois citoyens, dont un chauffeurs de nationalité syrienne et la blessure de quatre d'autres.



La source a noté que les deux raids ont causé de grande destruction parmi les paniers de girande et aux dommages de deux véhicules et à la destruction d'un voiture.



AM



SABA