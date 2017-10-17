[17/أكتوبر/2017]
مدريد-سبأ:
اعتقلت السلطات الإسبانية الاثنين رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الأساسيتين في كاتالونيا بتهمة العصيان، وهما قائد "رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية" جوردي سانشيز إضافة إلى زعيم حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال، جوردي كوشارت.
وسارعت الحكومة الكاتالونية إلى التنديد بما سمته "استفزازا" من جانب مدريد.
من جهة أخرى، مثل قائد شرطة كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد الاثنين لاستجوابه بتهمة العصيان وعدم منعه إجراء الاستفتاء المحظور. ورغم مطالبة النيابة باحتجازه على ذمة المحاكمة، سمحت المحكمة له بالمغادرة دون أن تحتجزه.
سبأ