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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:50:52ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً كبيراً في ممتلكات المواطنين .
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طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[17/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً كبيراً في ممتلكات المواطنين .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر وثماني غارات على مديرية باقم وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف ، فيما تعرضت منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن الطيران السعودي الأمريكي شن غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و غارتين على تبة القناصين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء و سبع غارات على مدينة الربوعة في عسير .

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