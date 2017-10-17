ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:50:52ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً كبيراً في ممتلكات المواطنين .
القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 58 دولار للبرميل
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد مخاوف احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران ونشوب صراع في العراق بينما لقيت الأسعار دعماً في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقيب.
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدو السعودي في نجران
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ينتقد تعامل ترامب مع ملف إيران النووي
عملية نوعية تستهدف مواقع مرتزقة العدوان بتعز
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في البيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ينتقد تعامل ترامب مع ملف إيران النووي
[17/أكتوبر/2017]
سول-سبأ:

ندد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند اليوم الثلاثاء أمام "المنتدى العالمي لمجتمع المعرفة" في سول بـ"الخطأ المزدوج" الذي ارتكبه برأيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف النووي الإيراني.

وقال هولاند في أول كلمة يلقيها حول مواضيع الساعة الجيوسياسية منذ مغادرته الرئاسة في مايو 2017 إن "قرار ترامب عدم التأكيد على الاتفاق ومطالبة الكونغرس بتشديد العقوبات هو برأيي خطأ مزدوج".. معتبرا أن ذلك يدل على "جهل لغاية المفاوضات نفسها" وهي كانت تهدف إلى "منع إيران من حيازة السلاح، وليس حتى هذه المرحلة حملها على تغيير سياستها، ولو أن ذلك كان الرهان الكامن في الاتفاق".

وكان ترامب قد سدد الجمعة ضربة قاسية للاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، إذ سحب إقراره بالتزام طهران بالاتفاق ودعا الكونغرس إلى معالجة "العديد من نقاط الضعف الشديد" فيه مهددا بسحب بلاده منه إذا لم تتم تلبية مطالبه.

واتهم الرئيس الفرنسي السابق (2017/2012) دونالد ترامب بـ"الطعن في مصداقية أي مفاوضات مقبلة في حال بدئها مع كوريا الشمالية". وقال "لا بد من أن نثبت التزامنا بأي اتفاق بصورة دائمة، لأن هذا هو شرط مصداقيته" مضيفا "لذلك، فإن ما يحصل بالنسبة لإيران أمر مؤسف بالنسبة لكوريا، وأتمنى بالتالي أن يحافظ الكونغرس الأميركي على مكتسبات المفاوضات". وتابع "العالم بحاجة إلى يقين وثبات واستقرار (...) أسوأ ما هناك هو السلوك الذي لا يمكن التكهن به، والذي يمكن أن يقود إلى اللاعقلانية".

وانتقد هولاند أيضا الرئيس الأمريكي لخروجه من اتفاق باريس حول المناخ الذي كان من إنجازات ولايته، قائلا إن ذلك "سيعزز الاتجاه نحو اتباع السياسة القائمة على خدمة المصالح الخاصة على حساب الآخرين، رغم كونها منافية للمنطق على صعيد البيئة".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
أمريكا لا تستبعد إمكانية المحادثات المباشرة مع كوريا الشمالية في نهاية الأمر
القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
مصرع ثلاثة من الشرطة ومدنيين في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء بمصر
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الحرص على سلامة المدنيين في إقليم كردستان
وزير خارجية روسيا : الولايات المتحدة تحمي (جبهة النصرة) في سورية لتنفيذ مخططاتها
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالدفاع عن الاتفاق النووي الموقع مع ايران عام 2015م
الجيش السوري يعلن عن إصابة طائرة حربية اسرائيلية خرقت المجال الجوي
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ومستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في نابلس ورام الله
إصطدام طائرة بدون طيار بطائرة ركاب فوق مطار كيبيك الكندي
الاحتلال يتوغل شمالي قطاع غزة و يحاصر العيسوية بالقدس ويُخطر بهدم خمسة منازل
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[17/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين في غارتين لطيران العدوان على صعدة
[17/أكتوبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف غمر بصعدة
[16/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمانية عشر غارة على عسير وصعدة
[16/أكتوبر/2017]
الليلة انطلاق حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن
[16/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by