أمريكا لا تستبعد إمكانية المحادثات المباشرة مع كوريا الشمالية في نهاية الأمر طوكيو- سبأ:



أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اليوم الثلاثاء في طوكيو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد "إمكانية المحادثات المباشرة في نهاية الأمر" مع كوريا الشمالية.



وأوضح سوليفان، الذي سيتوجه إلى كوريا الجنوبية بعد انتهاء زيارته لليابان، أن بلاده تركز على الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ولكن يجب أن تكون متأهبة أيضا للأسوأ.



وتأتي الزيارة قبل جولة متوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل إلى المنطقة، وفي ظل تنامي التوتر وسط مخاوف بشأن التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

سبأ [17/أكتوبر/2017]سبأ