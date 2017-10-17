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القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف
[17/أكتوبر/2017]
كركوك - سبأ:
رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقية على مبنى المحافظة واستعادتها مواقع مهمة بينها حقول نفطية.

وأكدت القيادة المشتركة للقوات العراقية "استكمال قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة "كيه 1" بشكل كامل"، و"فرض الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال". كما "سيطرت على مطار كركوك (قاعدة الحرية)".

وأفاد مسؤول في وزارة النفط بوقف ضخ النفط من حقلي هافانا وباي حسن اللذين كانت سيطرت عليهما قوات البشمركة التابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني". وقال إن "الفنيين الأكراد أوقفوا الضخ من حقلي هافانا وباي حسن وفروا من الحقول قبل وصول القوات العراقية إليها".

وأكدت الشرطة للسكان أن الوضع مستقر، ودعت مساء الاثنين الذين غادروا إلى العودة، كما فرضت حظر تجول ليلي في مدينة كركوك.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تنحاز لأي طرف في الأزمة بين الأكراد وحكومة بغداد. وقال في مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض: "لقد أقمنا علاقات جيدة جدا مع الأكراد منذ سنوات عديدة كما تعلمون وكذلك مع الجانب العراقي رغم أنه ما كان يجب أن نذهب إلى هناك".

من ناحيته دعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن الطرفين إلى "تجنب التصعيد". وأكد في بيان أن قواته "لا تدعم تحركات حكومة العراق أو إقليم كردستان قرب كركوك، لكنها على علم بتقارير عن تبادل محدود لإطلاق النار خلال الساعات الأولى من فجر 16 أكتوبر".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية استعدادها "للتعاون" مع الحكومة العراقية لطرد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة، من الأراضي العراقية.

سبأ
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