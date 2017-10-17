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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:50:52ص
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  محلي
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين في غارتين لطيران العدوان على صعدة
[17/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ:
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين في غارتين شنهما طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على ثلاجة تبريد لتصدير الرمان في منطقة الجعملة بمديرية مجز، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سائق شاحنة سوري الجنسية وإصابة أربعة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الغارتين تسببتا في إتلاف أعداد كبيرة من سلال الرمان وتضرر شاحنتين وتدمير سيارة.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم والمناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي مخجل ومعيب

سبأ
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