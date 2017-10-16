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قصف صاروخي ومدفعي على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان
[16/أكتوبر/2017]
نجران - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية صواريخ الكاتيوشا والقذائف على مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.


وأوضح مصدر عسكري في نجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع وقيادة الفواز، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في جبل الطويل ومستحدث المخروق.

وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء ومنطقة ذو رعين قبالة المنفذ، لافتاً إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة بموقع الغراميل قبالة منفذ الخضراء.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في موقع الشبكة وتبة أبو نورة.

وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثلاث غارات على موقع الشرفة تزامناً مع إطلاق طائرات الأباتشي لعدد من الصواريخ.

وفي جيزان استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في برج الدخان.

سبـأ
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