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وزيرة حقوق الإنسان تلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية
[16/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف، اليوم القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء أندرية تشرنوفول.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بخصوص تعزيز القضايا الحقوقية والعدالة والمساءلة الجنائية التي تضمن الإنصاف للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

كما جرى مناقشة إمكانية دخول أطباء استشاريين روس إلى اليمن لمعالجة العديد من الحالات المرضية التي يستدعي وضعها الصحي السفر للخارج للعلاج ولا تستطيع السفر بفعل إغلاق مطار صنعاء وكذا الصعوبات التي يواجهها المرضى عند التنقل إلى المطارات البعيدة الأخرى.

وفي اللقاء عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن التقدير البالغ لمواقف الأصدقاء الروس في مساندة اليمن .. مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وشددت على ضرورة أن تكون روسيا حاضرة في الملف الحقوقي والإنساني من خلال دعم تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بالانتهاكات في اليمن بالإضافة إلى الدفع باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار الشامل, بما فيه الحصار المفروض على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة وقوف روسيا مع الشعب اليمني وتدرك حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها وهي حاضرة في الملف اليمني على مختلف الجوانب السياسية والإنسانية ..

وأشار إلى أن بلاده تحث الجميع على التقارب والدفع باتجاه الحوار والعمل السياسي وإيقاف الحرب ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والمساعدات الانسانية.

سبـأ
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