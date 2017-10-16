محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير آلية واستهداف تجمعات للمرتزقة في موزع والصلو بتعز تعز - سبأ :

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديريتي موزع والصلو في محافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب معسكر خالد بمديرية موزع، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في التشريفات ومصرع من كانوا على متنها .. لافتا إلى أنه تم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في باب نجد ومنطقة الصيرتين بمديرية الصلو.

سبـأ [16/أكتوبر/2017]سبـأ