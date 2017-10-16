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الصناعة تنظم ورشة عمل حول استراتيجية النهوض ببيئة الأعمال
[16/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظم قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء ورشة عمل حول مرتكزات مشروع استراتيجية النهوض ببيئة الأعمال.

ناقشت الورشة عدداً من الجوانب المتعلقة بقطاع الأعمال والتهديدات التي يواجهها وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال ، وكيف تم التوصل إلى استراتيجية النهوض ببيئة الأعمال من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية.

وخلال الورشة أكد وكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة عبد الاله شيبان أهمية الإصلاحات في قطاع الأعمال وتجويد إجراءات وآليات العمل بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال .

ولفت إلى أنه رغم ما يمر به الوطن من صعوبات جراء العدوان والحصار إلا أن
الخبرات الوطنية تمكنت من وضع استراتيجية النهوض ببيئة الأعمال التي تقلل من تدخل الإنسان وتنجز جزءاً كبيراً من الإجراءات .

وقال شيبان " تطمح هذه الاستراتيجية إلى جعل كافة الوثائق والأعمال مجرد قرص في آلة لا يجوز التأخير أو التقديم في إجراءاتها".

وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك والشريك الآخر.. معبرا عن أمله في أن تكون الورشة بداية للنهوض بقطاع الأعمال.

من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان استعداد المجلس المحلي تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات حتى يتمكن من القيام بمهامه على الوجه المطلوب.

وفي ختام الورشة تم توزيع استبيان القطاع الخاص بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة لوضع رؤية هادفة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال.

حضر الورشة رئيس الغرفة التجارة والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من منتسبي ومسئولي الغرفة التجارية بالعاصمة.

سبـأ
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