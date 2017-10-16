محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي رؤساء مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية صنعاء - سبأ :

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم بصنعاء رؤساء مكاتب منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.



ناقش اللقاء الذي يأتي إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سبل تعزيز عمل المنظمات والوكالات وتسهيل إجراءاتها لدى مختلف الوزارات والمؤسسات وخاصة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية .



وأوضح وزير الخارجية أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يوليان أهمية قصوى لتسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن وخاصة العاملة في المجال الإنساني والاغاثي بما يساهم في التخفيف من آثار وتداعيات الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان السعودي ـ الأمريكي المسئول الأول عن تدمير مقدرات اليمن الإقتصادية والبنى التحتية والمرافق الخدمية.



وأشار إلى أن أولوية العمل الإنساني تأخذ حيز كبير من جهد وعمل الوزارة وتنسيقها مع مختلف الجهات ذات العلاقة .. مؤكدا الإستعداد للتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لتسهيل دخول الشحنات الدوائية التي لازالت حاوياتها تنتظر إدخالها.



ولفت وزير الخارجية إلى أنه سيتم التواصل مع وزارة المالية لتسهيل دخول المعونات والمواد الإغاثية دون فرض أي رسوم إضافية أو تطويل في الإجراءات على تلك المعونات الإنسانية التي تمنح كمساعدات طارئة للشعب اليمني بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية التي أوجدها العدوان والتي تستدعي الظروف الإستثنائية التعامل معها بصورة خاصة وتسهيل إجراءات دخولها بما يكفل توزيعها في الأوقات والأماكن المحددة لها.

سبـأ [16/أكتوبر/2017]سبـأ