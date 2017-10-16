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تفقد مستوى الخدمات الصحية بمستشفى 22 مايو بضلاع
[16/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
تفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر وممثلة قسم الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف في اليمن الدكتورة فوزية شفيق اليوم مستوى تقديم الخدمات الصحية بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان.

حيث اطلعا على سير العمل في أقسام الحضانات وسوء التغذية والنساء والولادة والعزل والإسهالات المائية والمدعومة من اليونيسيف، واستمعا من مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد ونائبه الدكتور عدنان الشرغبي إلى إيضاح حول مستوى العمل.

وثمن الدكتور المنتصر دعم المنظمة للمستشفى خاصة والقطاع الصحي بالمحافظة بصورة عامة والمساهمة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة.

فيما نوهت ممثلة اليونيسيف بسير العمل وتجويد الخدمات الصحية في كافة الأقسام .. مشيرة إلى حرص المنظمة على إستمرار الدعم للمستشفى وتوفير إحتياجاته المطلوبة.

وأشارت إلى إمكانية دعم المنظمة للمستشفى بتجهيز قسم الطوارئ التوليدية بعدد من الأجهزة وتأثيث مركز متكامل للأمومة والطفولة .. مثمنة جهود قيادة مكتب الصحة في تسهيل مهام المنظمة في تقديم خدماتها الإنسانية.

رافقهما في الزيارة مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بصنعاء الدكتور فهيم الحاج.

سبأ
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